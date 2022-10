Per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori edili di manutenzione della facciata dell’edificio posto in via Ettore Sacchi, 9, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona.

In particolare saranno istituiti il doppio senso di circolazione in via Sacchi dal civico 9 a corso Vittorio Emanuele II e il doppio senso di circolazione in vicolo Maurino per consentire l’accesso al carraio posto al civico, 8. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito.

I lavori si svolgeranno dal 3 al 10 novembre, dalle 7,00 alle 18,00 (escluso sabato e festivi e il mercoledì sino alle ore 14,00).

