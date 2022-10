Portare i servizi digitali a chi per motivi economici o sociali non ha a disposizione un pc o uno smartphone, oppure non sa come usarli. Entra nel vivo il progetto ideato dal Circolo Arci Arcipelago e sostenuto da Fondazione Città di Cremona all’interno del bando per progetti finalizzati all’educazione digitale.

Dall’inizio del 2022 il Circolo è stato impegnato nella realizzazione del progetto di Solidarietà Digitale “HELP DESK”. Le prime fasi sono consistite nella raccolta, ricondizionamento e redistribuzione di materiale informatico: sono stati 31 i pc fissi e portatili ricondizionati e donati a privati cittadini o associazioni.

Oltre alle macchine donate a persone in particolari condizioni di necessità, un computer portatile sarà il protagonista degli “Sportelli Digitali”, dislocati in tre quartieri cittadini: Quartiere Centro (Quartiere 16), Quartiere Villetta (Quartiere 11) e Quartiere Po (Quartiere 10).

Si tratta di tre postazioni attive in diversi momenti della settimana e in tre diversi quartieri della città, dove due operatrici saranno a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di un aiuto per usufruire dei principali servizi digitali: ad esempio capire come presentare una domanda sullo Sportello Telematico del Comune di Cremona, chiedere un bonus online o iscrivere un figlio a scuola.

Ecco luoghi e orari di attività degli “Sportelli Digitali”, attivi a partire da lunedì 7 novembre 2022.

1. Sportello Digitale del Quartiere Centro in Via Speciano, 4 (Circolo Arci Arcipelago), aperto tutti i lunedì dalle 9.30 alle 12.30.

2. Sportello Digitale del Quartiere Villetta in Via Maffino Maffi, 2/A (Centro Musica “Il Cascinetto”), aperto tutti i martedì e i mercoledì dalle 18 alle 20.

3. Sportello Digitale del Quartiere Po in Via Valdipado, 4 (La Tana del Laboratorio), aperto tutti i giovedì dalle 14 alle 16.

L’accesso agli sportelli è libero e gratuito nei giorni e negli orari sopraindicati.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a solidarietadigitale@circoloarcipelago.org.

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE DIGITALE

L’assiduo lavoro delle volontarie e dei volontari coinvolti nel progetto ha permesso anche di realizzare tutte le azioni necessarie per attrezzare in via Speciano, 4 un’aula informatica dotata di 8 computer fissi, un proiettore e nuova illuminazione.

Dal 14 novembre 2022 lo spazio ospiterà il corso gratuito di informatica della durata complessiva di 30 ore di lezioni frontali e laboratoriali, utili per sapersi muovere nel mondo digitale degli hardware, dei software, dei servizi online, dei social e dell’informazione consapevole.

Il corso sarà organizzato in 2 appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Il corso è completamente gratuito con posti limitati.

Per potersi iscrivere, e poter ricevere ulteriori informazioni, è necessario contattare la segreteria del Circolo Arcipelago ai seguenti contatti:

• e-mail – solidarietadigitale@circoloarcipelago.org

• telefono – 366 196 0679, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

