Mistero in via Bergamo, dove un’auto è finita nel laghetto di fronte all’Anafi, prospiciente la strada, appena fuori Cremona. Vigili del Fuoco e Polizia locale sono stati sul posto da prima delle 8 di questa mattina per capire cosa sia successo e per la ricerca del proprietario. Sul luogo non risultano esserci stati incidenti. All’origine dell’uscita di strada potrebbe essere stata la pioggia caduta durante la notte. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e rami caduti: a Crema e a Cicognolo, ad esempio, mentre a Ostiano c’è stato il cedimento di una strada.

