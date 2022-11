Sopralluogo della consigliera provinciale delegata all’edilizia scolastica, Silvia Genzini al cantiere di via Borghetto e Manzoni, dove è in fase di realizzazione la riqualificazione dell’immobile che ospita la succursale dell’Istituto Scolastico “L. Einaudi”.

Si tratta di lavori di adeguamento normativo, sismico e di efficientamento energetico del corpo di fabbrica della parte che si affaccia su via Manzoni e di completamento della ristrutturazione di quella verso la via Borghetto.

Presenti al sopralluogo anche il dirigente del settore della Provincia, Giulio Biroli, i funzionari responsabili Massimiliano Rossini e Massimo Masotti, con il collega direttore dei lavori, Federico Magri.

“Con tutto lo staff dell’ufficio tecnico abbiamo analizzato lo stato di avanzamento dei lavori in atto e visionato le parti del fabbricato che saranno oggetto di nuovi interventi” ha evidenziato la consigliera provinciale delegata Silvia Genzini.

L’intervento del corpo di fabbrica rivolto sulla via Borghetto per il quale è stata conclusa la progettazione esecutiva prevede un costo pari ad euro 1.980.000, finanziato dall’unione europea con NextGenerationEU (Regolamento (Ue) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di Approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – Pnrr). “L’aggiudicazione di questo nuovo intervento è previsto entro il corrente anno e l’esecuzione dei lavori entro primavera 2023” continua Genzini. “L’iter, dettato da norme complesse e procedure stringenti, ha visto i nostri uffici raggiungere questo importante traguardo, grazie anche al lavoro svolto dagli amministratori precedenti ed attuali, che si somma ad interventi già avviati in loco, sempre finalizzati alla sicurezza ed al risparmio energetico così come alla funzionalità di spazi ed attrezzature innovative per una scuola sempre più di qualità”.

Nello specifico la Provincia di Cremona ha incaricato la società Centro Padane s.r.l. per quanto attiene alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento.

GLI INTERVENTI – I lavori in programma hanno due obiettivi. In primis il completamento della ristrutturazione dell’edificio sulla via Manzoni, che permetterà lo spostamento delle attività didattiche presenti nel corpo di fabbrica di via Borghetto in tale fabbricato possibilmente entro la fine dell’anno 2023. Si dovrà inoltre effettuare l’adeguamento normativo impiantistico e sismico nel corso dell’anno 2024 del corpo di fabbrica verso la via Borghetto lasciato libero a seguito dello spostamento di tutte le attività nel corpo di fabbrica verso via Manzoni con l’obiettivo finale di ottenere l’intero complesso scolastico completamente agibile e adeguato alle normative vigenti in materia di edilizia scolastica ed il trasferimento definitivo della succursale ora insediata in una porzione del piano secondo del Palazzo Ghisalberti (che potrebbe essere lasciata libera entro la fine dell’anno 2024).

Per il fabbricato di via Manzoni i lavori prevedono la ridistribuzione degli spazi dei piani primo e secondo, con la realizzazione di 7 nuove aule per ognuno dei due piani ed un’aula speciale (informatica/disegno) per piano posizionato in testa all’ala nord, dove trovano collazione anche il bagno per disabili e degli insegnati. In testa all’ala sud trovano collocazione le batterie di bagni per gli studenti suddivisi in maschili e femminili.

Per quanto riguarda il fabbricato su via Borghetto, verrà fatto un adeguamento dei locali esistenti alla normativa ed in particolare quella scolastica (D.M. 18/12/1975) oltre che di prevenzione incendi (D.M. 26/08/1992 specifica per l’edilizia scolastica). Verranno altresì realizzate le opere strutturali necessarie per consentire l’adeguamento sismico dell’intero fabbricato attraverso la realizzazione di setti strutturali in muratura che comportano una nuova distribuzione delle aule in ciascun piano (interrato compreso). Dal punto di vista impiantistico, saranno necessarie unicamente delle modifiche localizzate agli impianti meccanici (es. spostamento di qualche calorifero) ed elettrici esistenti (es. punto luce o pulsanti).

Infine, quest’anno si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico, con riqualificazione ad uso scolastico degli ambienti al piano terreno ala nord dell’immobile (via Manzoni) che ospita i laboratori di cucina e sala dell’importo pari ad euro 1.100.000: lavori che daranno un sicuro beneficio all’attività didattica e di risparmio energetico per la Provincia.

UN PO’ DI STORIA – L’edificio di Via Borghetto/via Manzoni era diventato di proprietà della Provincia di Cremona nel 2011 quando, in un’ottica di razionalizzazione delle spese dei canoni di affitto, aveva acquistato l’intero complesso immobiliare dalle Suore Maestre di S. Dorotea.

Dopo l’acquisto la Provincia di Cremona (che già occupava in locazione alcuni spazi ad uso scolastico) aveva da subito ha realizzato i nuovi laboratori di cucina e sala al piano rialzato con gli attinenti spogliatoi al piano interrato del fabbricato sulla via Manzoni. Nel 2020 era stato realizzato il recupero completo dell’ex chiesa a nuova aula magna dell’istituto, con il rifacimento completo degli impianti di riscaldamento ed elettrico ed antincendio, nonché il rifacimento di tutte le finiture.

© Riproduzione riservata