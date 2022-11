Nel maggio 1915 gli italiani entrarono in guerra a fianco degli Alleati dichiarando guerra all’Austria. Le forze del Commonwealth erano sul fronte italiano tra il novembre 1917 e il novembre 1918, e campi di riposo e unità mediche furono istituiti in varie località del nord Italia dietro il fronte, alcuni dei quali rimasero fino al 1919.

Dall’estate del 1917 fino alla fine del 1918, le linee di comunicazione mediterranee per la British Salonika Force correvano per tutta l’Italia da Taranto a sud-est a Torino a nord-ovest. Il Cimitero di Cremona contiene un lotto di 83 sepolture di militari del Commonwealth della Prima guerra mondiale, la maggior parte dei quali morirono nell’Ospedale Stazionario n. 29.

Questa è la storia del Campo dei Militari Britannici al Civico Cimitero di Cremona dove, venerdì 11 novembre, alle ore 15,00, si terrà una cerimonia su proposta di Marco Baratto, appassionato ricercatore storico, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, alla quale parteciperanno autorità civili, rappresenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, un rappresentante del Consolato Generale del Regno Unito a Milano e anche un rappresentante della Comunità Anglicana sempre di Milano.

L’appuntamento si svolge a pochi giorni dal Remembrance Day, giorno di commemorazione osservato nei paesi dell’ex Impero britannico, ora Commonwealth, e in diversi stati europei per ricordare la fine della della Grande Guerra e di tutte le guerre. L’appuntamento di quest’anno è particolarmente significativo in quanto avviene nel giorno esatto della fine del primo conflitto mondiale.

La cerimonia è inoltre un’occasione per riscoprire la memoria di questo luogo del Civico Cimitero e gettare un ponte di amicizia tra Cremona ed il Regno Unito.

Il campo dei Caduti di guerra del Commonwealth del Civico Cimitero lo si riconosce per la cosiddetta Croce del Sacrificio. Si presenta come un piccolo giardino dove le lapidi sono bianche, diritte e ordinate. Ognuna di esse riporta il nome del caduto, l’età, il grado, il numero di matricola, lo stemma del reparto o comando di appartenenza e un simbolo religioso. Nella parte inferiore, talvolta, si trova un’iscrizione commemorativa dettata dalla famiglia. Entrando dall’ingresso principale del cimitero, lo si raggiunge percorrendo per un tratto il viale c entrale, svoltando poi a sinistra, lungo il viale degli artisti, al termine del quale, si prosegue a destra, sino in fondo, dove si trova anche il campo per la sepoltura degli appartenenti ai diversi ordini religiosi.