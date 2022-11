Denunciato nel pomeriggio dell’8 novembre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona per guida senza patente un cittadino straniero di 38 anni, pregiudicato.

Verso le 14.40, la pattuglia lo ha fermato nel centro di Pizzighettone alla guida di un auto non di sua proprietà.

Una figura già nota ai militari per i suoi precedenti penali e di polizia. Alla richiesta della patente, non l’ha potuta esibire in quanto gli era stata revocata nel 2018 per mancanza di requisiti e non l’aveva più conseguita. Da un controllo in banca dati i militari hanno anche verificato che non si trattava della prima violazione e per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona, mentre il mezzo è stato restituito al proprietario.

