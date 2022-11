Si tratta ancora di voci di corridoio ma secondo quanto riportato da Affaritaliani.it l’europarlamentare cremonese Massimiliano Salini sarebbe pronto a ufficializzare il passaggio a Fratelli d’Italia.

Salini, originario di Soresina e già presidente della Provincia di Cremona, è un volto storico del centrodestra anche se non nuovo a cambi di schieramento. Era stato elettro come indipendente nel 2009 alla Presidenza della Provincia nell’anno in cui il centrodestra stravinse persino in una città da decenni amministrata da sinistra e centrosinistra come Cremona (infatti venne eletto sindaco Oreste Perri). Durante quel mandato aderì al Pdl, il soggetto politico nato dall’unione di Forza Italia di Silvio Berlusconi ed Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Quindi, aderì alla proposta politica di Alfano, il Nuovo centrodestra. esperienza che caratterizzò anche gli attuali consiglieri di FI in Comune Carlo Malvezzi e Federico Fasani. Salvo poi, passare qualche anno dopo a Forza Italia, di cui arrivò ad assumere prima la carica di coordinatore provinciale per Cremona e poi di coordinatore regionale, incarico da cui venne rimosso la scorsa primavera.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, quello di Salini sarebbe un ulteriore passaggio a Fratelli d’Italia tra i rappresentanti politici del territorio cremonese: soltanto una settimana fa l’annuncio del cambio di casacca dei consiglieri comunali di Cremona Alessandro Zagni, Roberto Chiodelli e Pietro Burgazzi.

© Riproduzione riservata