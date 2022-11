All’interno degli eventi legati alla Giornata Mondiale del Diabete, mercoledì 16 novembre dalle 14.00 alle 18.00 la Casa di Cura San Camillo apre le sue porte ad un’iniziativa gratuita volta alla sensibilizzazione e alla prevenzione del diabete, patologia che interessa quasi 5 milioni di persone ed è in costante aumento e che, se non diagnosticato e curato tempestivamente, può portare anche a gravi conseguenze a carico di cuore , occhi, reni e sistema nervoso. Il team di operatori della Casa di Cura, guidato dal dott. Lazzari Responsabile Centro Prevenzione e Cura del Diabete e Specialista in Medicina interna e Igiene e in Medicina Preventiva, accoglierà gli utenti per la misurazione della glicemia e la valutazione personale dei fattori di rischio, fornendo consigli utili alla prevenzione del diabete. Verrà quindi realizzata una postazione all’ingresso della Casa di Cura San Camillo via Mantova 113 dove le persone interessate potranno accedere liberamente dalle 14 alle 18, senza obbligo di prenotazione.

Gli operatori del centro, medico, infermiere e dietista, accoglieranno i pazienti e li guideranno attraverso tappe successive dove sarà possibile effettuare gratuitamente la misurazione della glicemica estemporanea, essenziale per verificare il livello di glucosio presente nel sangue. Verranno raccolte notizie sul paziente attraverso misure antropometriche come peso e altezza. Infine, verrà somministrato un questionario articolato e validato sui principali fattori di rischio del diabete. Tutti i partecipanti riceveranno un foglio di sintesi illustrativo della loro condizione e una lista di pratici consigli da seguire nella vita quotidiana. Per aderire all’iniziativa non è necessaria la prenotazione.

