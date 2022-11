La Festa del Torrone è partita col botto per l’IIS “L. Einaudi”, all’opera già venerdì sera, alla cena di gala, presso il sontuoso palazzo Trecchi, dove le ragazze del Turismo, supervisionate dalla docente referente Annalisa Prisco, hanno accolto gli ospiti, indicato i vari spazi ed accompagnato ai tavoli, contrassegnati dai titoli dei film di Ugo Tognazzi; il menu è stato invece servito dagli studenti dell’alberghiero.

Sabato è cominciato su Radio 24, con la trasmissione “Mangia come parli”, durante la quale, il giovane Francesco Martucci, per nulla intimidito, ha avuto l’ardire di spiegare allo chef Davide Oldani ed al conduttore Pierluigi Pardo la ricetta per preparare marubini ai tre brodi da stella Michelin.

Al Palatorrone, nei giardini di Piazza Roma, il prof. Giuseppe Micocci ed i suoi cuochi in erba hanno realizzato un antipasto bello per gli occhi e strepitoso per il palato: uno scrigno di pasta sfoglia con besciamella aromatizzata al finocchietto, pancetta croccante e microscaglie del dolce cremonese per eccellenza, ingrediente di punta, ovviamente, anche dei tortelli di farina di castagne, con ricotta e bacon, protagonisti del loro showcooking di Domenica. Ad applaudire ed assaggiare, pure la preside, Nicoletta Ferrari. A capitanare gli allievi di sala, è stato Dionisi Zoppi, che ha dato una mano a tutte le degustazioni in programma: MA-MO, Sperlari, Noccioliamo, East Lombardy Brescia, Signora Mostarda, aperitorrone.

Tra gli eventi Rivoltini più impegnativi per la scuola di via Bissolati, sono da ricordare la distribuzione di torroncini alla premiazione dell’associazione “Dal naso al cuore Odv” attiva negli ospedali, lo sposalizio tra la specialità locale ed il panpepato di Terni e, soprattutto, il maxisalame di torrone e frutti di bosco: davanti alla Galleria XXV Aprile, gli alunni ne hanno distribuite ben seimila fette, tagliate, dapprima con l’affettatrice e poi a mano, per tenere il ritmo pressante delle richieste.

