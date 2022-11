Una lunga anzi lunghissima fila per salire sul Torrazzo (come dimostra la foto scattata domenica mattina in piazza del Comune): la nostra città presa d’assalto dai turisti arrivati per la festa del torrone, evento giunto al secondo giorno che, grazie anche al cielo primaverile, sta facendo registrare un nuovo boom di presenze. Banchetti affollati per assaggi ma anche per acquisti in centro tanto che si segnala il sold out della candela al sapore di torrone, creata per Sperlari. Un’iniziativa che funziona e che da sempre grandi risultati a livello di presenze. Con una grande voglia di tornare alla vita pre pandemica da parte dei visitatori. E mentre si pensa già al fine settimana prossimo quando arriverà in città Iginio Massari, domenica pomeriggio invece dalle 16 la rievocazione storica del matrimonio di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. fb

