Una città invasa di turisti nel primo week end della festa del torrone di cremona. Banchetti soddisfatti per le vendite così come gli esercenti per gli affari che la folla ha portato. Evento clou della domenica, come ogni anno, la rievocazione Storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti,, per un tuffo nel passato che riporta indietro al XV secolo. Nel 1430 Bianca Maria, unica erede al trono del duca di Milano FIlippo Maria, divenne la promessa sposa di Francesco Sforza. In quell’occasione il padre offrì a Francesco Sforza un anticipo della dote, che equivaleva ai possedimenti delle terre di Cremona, Castellazzo e Bosco, Frugarolo. 11 anni dopo si celebrarono a Cremona le nozze. Era il il 25 ottobre 1441. I festeggiamenti proseguirono per diversi giorni con tornei, carri allegorici e un sontuoso banchetto nuziale in cui venne offerto il tipico dolce del luogo con la forma del “Torrazzo” di Cremona: da qui, sembra, ebbe origine il nome torrone. La rievocazione con un corteo animato da più di 150 personaggi storici vestiti con preziosi abiti ispirati all’epoca rinascimentale. Ovviamente per le strade di Cremona tra una folla estasiata dall’evento.fban

