In occasione del 33° anniversario della morte di Leonardo Sciascia, la libreria del Convegno di corso Campi ospita la presentazione del libro di Valter Vecellio “Leonardo Sciascia-La politica, il coraggio della solitudine” che si terrà Sabato 19 novembre alle 17,30. Oltre all’autore, interviene all’incontro lo scrittore Vito Catalano, nipote di Leonardo Sciascia. Modera il vicedirettore de La Provincia Paolo Gualandris.

Il libro di Vecellio (145 pag. – Ed. Ponte Sisto) parla di uno Sciascia politico, che consapevolmente “confonde” etica e politica. Uno Sciascia che non per caso si ignora e e si cerca di occultare. Forse pochi ricordano che nel maggio 1979 Leonardo Sciascia accetta la proposta di Marco Pannella di candidarsi nelle liste del Partito Radicale, sia per le elezioni politiche nazionali, sia per quella per il Parlamento europeo, dopo aver opposto un cortese ma fermo rifiuto alle offerte che da più parti gli sono giunte. A Pannella invece dice sì: “Hai bussato perché sapevi che era già aperto”, gli dice. E aggiunge: “Io mi sono sempre occupato di di politica e sempre nel senso etico. Qualcuno dirà che questa è la mia confusione e il mio errore: voler scambiare la politica con l’etica. Ma sarebbe una ben salutare confusione e un ben felice errore se gli italiani vi cadessero”.

L’autore Vecellio è stato per oltre vent’anni inviato speciale e vice-caporedattore della RAI-Tg2. Ora dirige la rivista “Proposta radicale”. Tra i fondatori di “Radio Radicale” di cui è editorialista. È stato direttore responsabile del settimanale satirico “Il Male”, ricavandone un arresto, e una “collezione” di un centinaio tra querele e denunce. È autore di una trentina di pubblicazioni, tra cui “Il pugno e la rosa. I radicali: gauchisti, qualunquisti, socialisti?”, “La palma va a Nord” (Antologia di articoli e interviste di Leonardo Sciascia), “Una inutile strage? Da via Rasella alle Fosse Ardeatine”; “Storie di ordinaria ingiustizia”; “Giovanni Falcone, per ricordare”; “Marco Pannella, biografia di un irregolare”.

Alla presentazione del libro sarà presente lo scrittore Vito Catalano, nipote di Leonardo Sciascia e responsabile dell’archivio sciasciano. Catalano ha pubblicato i romanzi “L’orma del lupo” (2010) “La sciabola spezzata” (2013); “Il pugnale di Toledo” (2016) e, di recente, “Il Conte di Racalmuto”, racconto ispirato a una storia vera che il nonno Leonardo Sciascia ha scritto sull’episodio nelle pagine dedicate al paese natale di Racalmuto.

