Lupi che arrivano ai margini del paese, che costeggiano i boschi, che addirittura si avvicinano alle case: gli avvistamenti a Grumello Cremonese e dintorni si stanno moltiplicando, in questi giorni. L’ultimo della serie, nella mattinata di martedì. A segnalarlo è una residente di via Circonvallazione, proprio al limitare del paese.

“Erano circa le 11 ed ero sul balcone in attesa che mio figlio tornasse a casa” racconta Maria Alina. “Spaziavo lo sguardo verso i campi, quando ho visto un animale arrivare dai campi, diretto verso di noi. Ho potuto vederlo bene, perché si è avvicinato al mio cancello: era un lupo”. L’animale, secondo il racconto della donna, è andato avanti e indietro per un po’, catturando infine qualcosa con la bocca, forse un altro animale, per poi allontanarsi.

“E’ stato spaventoso. E se mio figlio fosse tornato mentre era li?” si chiede la donna. Tra l’altro non è la prima volta che a Grumello ci sono avvistamenti di questo tipo. Come emerge da una serie di commenti sotto il post scritto da Maria Alina sul gruppo Facebook “Sei di grumello se…” per segnalare l’accaduto, nella zona si aggira un branco di 4 lupi, che si aggirano attorno al Santuario della Madonna del Deserto.

Ma ci sono state anche sospette aggressioni di cani. E’ la stessa Alina Maria a raccontarlo: “Alcuni giorni fa uno dei miei cani è scappato. Quando è tornato abbiamo dovuto portarlo di corsa dal veterinario, perché era stato azzannato alla gola, ed è stato necessario farlo operare. Naturalmente non è certo si sia trattato di lupi: secondo il veterinario, potrebbero anche essere state le nutrie”. Insomma, va bene la paura, ma non bisogna puntare il dito a prescindere, tanto più che i lupi difficilmente aggrediscono altri carnivori.

La cosa certa, è che gli avvistamenti sono sempre più frequenti, e preoccupano non poco i cittadini. Del resto, come aveva già detto tempo fa Davide Persico, sindaco di San Daniele Po nonché docente universitario, la questione non è l’incremento dei lupi, che comunque sono sul territorio da anni, ma che ora si vedono maggiormente, essendo diminuita la vegetazione in cui un tempo si nascondevano.

LaBos

