L’Amministrazione comunale di Sospiro chiude la rassegna “Sospiro a teatro” 2022 con uno spettacolo a ingresso libero. Il 25 novembre alle ore 21,00 presso l’auditorium di Piazza Europa andrà in scena “L’inganno” (Premio Mauro Rostagno 2020 e finalista Premio Scenario 2019) di e con Alessandro Gallo, scrittore, attore e regista teatrale.

«Abbiamo deciso di ringraziare il nostro pubblico dando la possibilità di assistere alla chiusura della rassegna gratuitamente. È un modo per far vivere il teatro e per accostare a questo luogo di cultura anche le persone che normalmente non lo frequentano e a cui desideriamo donare un’esperienza piacevole e una proposta di elevata qualità artistica» – dichiara l’Assessore alla Cultura Benedetta Fornasari, organizzatrice della rassegna sospirese insieme al direttore artistico Lorenzo Garozzo in collaborazione con Flavio Bissolati.

Partendo dal suo vissuto Alessandro Gallo disegna, con ironia, rabbia e dolore, i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose. Il legame di sangue diventa un vincolo, una cerniera arrugginita che ne ostacola l‘ingresso di un qualcosa o di un qualcuno, uomo o divino che sia, che ne voglia riscrivere un cambiamento.

Alessandro Gallo è nato a Napoli ma vive a Bologna, dove si è trasferito dopo aver scoperto all’età di 15 anni che suo padre era un affiliato della camorra. Da anni si occupa di educazione alla legalità con progetti di teatro civile. Ha pubblicato il romanzo autobiografico “Scimmie”, “Andrea torna a settembre” e “Tutta un’altra storia”. È coautore insieme a Giulia Di Girolamo del romanzo-inchiesta sulle mafie in Emilia-Romagna “Non diamoci pace. Diario di un viaggio (il)legale”. Nel 2014 Gallo ha ricevuto la Medaglia d’argento al valor civile Premio Carlo La Catena per l’attività editoriale e per il teatro di impegno civile, nel 2016 il Carlino d’Oro da “QN Il Resto del Carlino” per le attività educational al contrasto alle mafie e nel 2021 il premio Restart per l’impegno civile e per il progetto educativvù ideato dall’associazione DaSud.

