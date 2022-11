Sabato 26 novembre torna la solidarietà della Colletta Alimentare: per tutta la giornata in numerosissimi supermercati cremonesi saranno presenti i volontari con la pettorina – quest’anno arancione – che raccoglieranno alimenti non deperibili di vario genere: verdura e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, pasta, riso, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere.

Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che la Rete Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso 21 organizzazioni territoriali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate.

In Lombardia Banco Alimentare deve rispondere quotidianamente a numerose nuove richieste di assistenza alimentare e ha necessità di un supporto importante di approvvigionamento a seguito della flessione di circa il 15% delle eccedenze recuperate, causata dalle forti tensioni inflazionistiche che si stanno registrando che riducono anche la disponibilità di eccedenze e donazioni di derrate alimentari.

In Lombardia sono oltre 40.000 i volontari, presso oltre 1.700 punti vendita, che renderanno possibile questa iniziativa di grande solidarietà: ne beneficeranno più di 220.000 persone in difficoltà attraverso circa 1.140 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare della

Lombardia, come la San Vincenzo, le Cucine Benefiche e la Caritas.

“Banco Alimentare della Lombardia e le Strutture Caritative partner continuano a registrare un forte bisogno, che dopo il periodo della pandemia Covid 19 continua a crescere a causa dell’impatto della guerra in Ucraina e l’aumento dei costi che impatta in modo particolare le famiglie e le persone più deboli” afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia. “La Colletta Alimentare è un

gesto concreto di aiuto, oggi chiediamo a tutti di partecipare perché solo tutti insieme possiamo avere la capacità di contrastare la grave povertà alimentare”.

Dal 26 novembre la Colletta Alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com.

