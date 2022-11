Nell’aula magna dell’Università Cattolica di Cremona in via Bissolati, mercoledi sera, l’incontro organizzato da Banca Mediolanum dal titolo Mercati e investimenti oggi, l’importanza della pianificazione patrimoniale per la famiglia. Molte le persone, clienti e non clienti della banca, che sono arrivate a Cremona per ascoltare la relazione di Andrea Rocco, Ceo di Ecomatica e Formazione e Consulenza, che ha illustrato quali sono i metodi pratici per le famiglie di oggi per la pianificazione patrimoniale.

In un momento un po’ complicato per l’economia mondiale e italiana, alle prese con la ripresa post pandemia e la guerra in Ucraina, “non arrendersi e perseguire l’obiettivo degli investimenti” è il primo consiglio di Rocco: accanto a lui anche Corrado Dalledonne, manager territoriale di Banca Mediolaum che ricorda come “in questo momento le famiglie si possono sentire spaesate a livello di investimenti, e chiudere”. Ecco perché l’importanza di affidarsi a un family banker. Tra i presenti anche Roberto Venturato, private banking di Banca Mediolanum.

