Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, in collaborazione con il COA e la associazione ANTANI, ha organizzato un evento dal titolo “Donna, vita, libertà”, il motto della protesta in corso per la libertà delle donne iraniane.

L’evento si inserisce nel calendario della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed attiene ai diritti lesi sia in ambito nazionale con la partecipazione di Nicoletta D’Oria Colonna, referente di “Pronto Intervento Donna” della Caritas diocesana e responsabile della Casa di accoglienza per donne e minori “Casa di Nostra Signora”, sia in ambito internazionale con l’intervento di Ezzat Heirani, che nello specifico tratterà della figura della donna in Iran.

L’evento, che si terrà venerdì 2 dicembre, prevede la visione del film “ Il Cerchio “ di Panahi, attualmente in carcere in Iran. Il teatro Filo apre alle 16,30 e la proiezione del film inizierà alle ore 17. A seguire il dibattito. Parteciperanno l’avvocato Marzia Soldani, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, e l’avvocato Pia Gerevini, referente per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati.

L’evento è aperto alla cittadinanza con ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata