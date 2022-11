Per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” prosegue il ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia sul tema “Questo non è amore”, promosso dalla Questura di Cremona d’intesa con la Prefettura di Cremona e con la collaborazione della Consigliera di Parità per la provincia di Cremona, della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, Crema e Casalmaggiore di ASST di Cremona, di A.I.D.A. O.D.V. di Cremona, il “Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti APS – Sezione di Cremona”, M.I.A. Casalmaggiore e Associazione Donne contro la violenza – Crema.

Il secondo incontro si terrà il 1° dicembre p.v., dalle 10.00 alle 12.00 a Casalmaggiore, alla presenza degli allievi dell’Istituto Romani; il terzo incontro si terrà il 3 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 a Crema, presso la Sala Alessandrini, e sarà rivolto agli studenti degli istituti superiori della città.

Al secondo incontro parteciperanno, oltre al Dirigente della Divisione Anticrimine, Primo Dirigente Dr. Nunzio Trabace, il Vice Dirigente Comm. C. Dott.ssa Claudia Vismara, la Dott.ssa Capelli – Direttrice del Pronto Soccorso dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, la Dott.ssa D’Avola – Assistente sociale del consultorio di Casalmaggiore e la Dott.ssa Annise Grandi – Presidente associazione M.I.A. di Casalmaggiore. Al terzo ed ultimo incontro a Crema, parteciperanno la Dott.ssa Claudia Mantoan, Infermiere coordinatore Pronto Soccorso ASST Crema, la Dott.ssa Laura De Poli, Educatore Professionale del Consultorio ASST di Crema e la Dott.ssa Gianna Bianchetti, presidente dell’Associazione Donne contro la Violenza – Crema.

Gli incontri, moderati dalla Consigliera di Parità per la Provincia di Cremona, Avv.to Cristina Pugnoli, si pongono come occasione di arricchimento umano ed educativo, offrendo la possibilità di affrontare un tema attuale e di grande rilevanza formativa. Si tratta, infatti, di un argomento indispensabile per accompagnare i ragazzi in un percorso che li renda cittadini consapevoli e attivamente sensibili al contrasto ad ogni forma di violenza di genere.

