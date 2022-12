Investire sui giovani diventa strategico, soprattutto in un momento come questo in cui ci siamo accorti del valore strategico delle materie prime agricole.

Questo uno dei concetti espressi dal Ministro Francesco Lollobrigida, intervenuto nella mattinata del 1 dicembre all’evento “Verso l’agricoltura del futuro”, il momento finale del concorso “On the way to Cremona”, l’iniziativa targata CremonaFiere, rivolta agli studenti delle scuole agrarie.

In un contest che prevedeva comunque un momento di formazione sulla nuova PAC, affidato ai professori Vincenzo Tabaglio, Stefano Boccaletti e Andrea Fiorini (tutti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore); sono andate in scena le premiazioni, che rappresentano solo la tappa finale di un progetto iniziato in primavera, che ha visto coinvolti più di 1000 ragazzi provenienti da scuole agrarie di tutta Italia.

Durante due giornate di laboratori promossi da Cremona Fiere, che si sono svolti in ottobre sono stati approfonditi i temi più moderni del dibattito zootecnico e presentate le soluzioni tecnologiche d’avanguardia: ai ragazzi però è stato anche affidato un “compito”, che le classi hanno sviluppato sotto la guida dei loro insegnanti, scegliendo la modalità che hanno preferito (presentazione, video, podcast). I lavori sono stati valutati e quattro scuole sono risultate vincitrici:

– Istituto di Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” – MIRANO – VENEZIA;

– Istituto Tecnico “Enrico Fermi” – PONTEDERA – PISA

– Istituto Tecnico Agrario “Giordano dell’amore” Fondazione Minoprio – VERTEMATE Con MINOPRIO – COMO

– Istituto Tecnico Agrario “Stanga” – CREMONA

I ragazzi impegnati anche al di fuori dell’orario scolastico, seguiti con passione dai loro insegnanti, si sono guadagnati la vittoria.

Il Ministro ha manifestato apprezzamento, impegnandosi a sostenere il prossimo anno la seconda edizione dell’iniziativa, cosa che permetterebbe a tutti ragazzi di partecipare alla fiera di Cremona.

Grande emozione per i giovani che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, firmato in diretto da Lollobrigida, illustrando direttamente i contenuti del loro progetto.

© Riproduzione riservata