Il 26 novembre, come ogni anno, la sede associata APC dedica una giornata in onore della Marchesa Paolina Ala Ponzone in Cimino. Quest’anno, per motivi organizzativi, le celebrazioni si sono svolte il giorno 2 dicembre 2022. L’istituto, fondato nell’anno 1836 da parte del marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone come scuola di scultura, divenne erede dei beni della marchesa Paolina Ala Ponzone in Cimino tramite lascito testamentario steso nell’anno 1921 e pubblicato in seguito nell’anno 1923, per cui quest’anno ricorre il centenario della pubblicazione.

Il testamento della marchesa predisponeva inoltre che la scuola acquisisse il cognome del marito Ala Ponzone Cimino e che questa importante donazione fosse ricordata ogni anno: è per questo che si celebra questo momento di festa nel corso dell’anno scolastico.

In questa giornata la scuola premia i suoi alunni, che si sono distinti per merito.

Premiazione particolarmente importante quella del 2022 perché sono state consegnate le ultime borse di studio finanziate dal lascito. La tradizione però continuerà nel tempo e sarà estesa a tutti gli studenti dell’IIS Torriani, non solo della sede associata. Sarà possibile grazie all’idea e al progetto di uno dei due vincitori di borsa di quest’anno, Federico Guerreschi, che sta organizzando la nascita dell’associazione “Amici del Torriani”. Federico, che si è distinto negli studi all’Apc, ora frequenta il primo anno di Economia presso l’Università Cattolica di Piacenza e l’altro vincitore di borsa di studio, Marco Bianchessi ora frequenta style Engineering all’ISSAM di Modena.

Due storie di successo, come tante sono quelle raccontate in questi anni durante le feste della Marchesa.

Le celebrazioni sono state anche occasione di approfondimento sull’archivio storico della sede dell’Apc: un lavoro di ricerca e studio curato dal prof. Daniele Bonali. Bonali ha anche intervistato la dirigente dott. Roberta Mozzi che l’anno scorso ha pubblicato un volume sulla storia dell’Istituto. Donatella Migliore, Mariella Morandi, Roberta Mozzi, Sonia Tassini hanno infatti ricostruito nella pubblicazione “1921-2021: cent’anni di storia scolastica” un percorso che riguarda tutta la comunità scolastica dell’IIS Torriani e sicuramente una parte importantissima di storia di Cremona: la storia dell’Apc fondata 100 anni fa da cui si staccò l’Itis dieci anni dopo. Due realtà da diversi anni riunite nella grandissima comunità scolastica dell’IIS Torriani.

Momento particolarmente toccante della cerimonia anche l’interpretazione de “La canzone dell’amore perduto”, pezzo particolarmente amato dal compianto prof. Giuseppe Fanfoni del Torriani recentemente mancato.

© Riproduzione riservata