Tre bombe d’aereo inesplose sono state trovate nell’area ex Innocenti di Milano. Si tratta di tre ordigni americani da 500 libbre della seconda guerra mondiale, che contengono ciascuno 119 chili di esplosivo amatolo, equivalenti a 154 chili di Tnt. Domani gli specialisti del Genio di Cremona rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto e trasporteranno le bombe neutralizzate nel sito di brillamento. Le operazioni di brillamento saranno eseguite lunedì in una cava di estrazione inerti di proprietà del Consorzio di Vaprio D’Adda. Il 10mo Reggimento Genio Guastatori ha già realizzato le strutture di contenimento intorno agli ordigni, le cosiddette ‘camere di espansione’, che, in caso di eventuale esplosione accidentale, riducono il raggio dell’area di danno da 826 a 468 metri Per eseguire in piena sicurezza il despolettamento la zona sarà quindi totalmente evacuata per un raggio di 468 metri dagli ordigni, con blocco nell’area della circolazione stradale e aerea e con l’interdizione delle aree verdi. All’interno dell’area di sicurezza non sono presenti abitazioni da evacuare, in ogni caso lo sgombero delle persone eventualmente presenti inizierà alle 7 di domani e si concluderà entro le 9. Tenuto conto che nell’area di sicurezza ricade un tratto di Tangenziale A51, la Concessionaria autostradale ha disposto per alcune ore la chiusura di alcuni svincoli. L’organizzazione della bonifica è stata pianificata e sarà coordinata dalla Prefettura.

