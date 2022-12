All’indomani della chiusura della 77esima edizione delle Fiere Zootecniche, è tempo di bilanci per CremonaFiere, secondo cui questa è stata “Un’edizione molto riuscita” commenta il presidente Roberto Biloni. “Io sono uno che non è mai contento, ma a fronte dei risultati di quello che abbiamo visto in queste giornate non posso che essere soddisfatto. Abbiamo avuto oltre 500 capi in presenza e tantissimi visitatori”.

Il plauso di Biloni va al “lavoro fatto dai nostri uffici e dagli allevatori che hanno preso parte all’evento” sottolinea. “Un lavoro fatto insieme per far ripartire il settore e la manifestazione”. Dopo due anni di pandemia, del resto, le fiere si sono trovate in difficoltà un po’ ovunque, a causa dello stop forzato. Ora “Bisogna lavorare per tornare a crescere conclude il presidente. “Credo che fondamentale sia collaborare con i veri attori di questi eventi, ossia i visitatori e le aziende. C’è sempre un risultato positivo quando ci sono questi contatti”.

L’intervista di Giovanni Rossi

