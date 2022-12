Capire l’origine dei rifiuti abbandonati su aree di proprietà comunale in via Brescia, via della Conca e via Postumia, per scegliere il giusto modo per smaltirli: questo quanto il Comune di Cremona ha chiesto a Linea Gestioni, a cui ha affidato il lavoro di analisi (che costerà 549 euro) di quanto rinvenuto nei tre siti, in quanto potrebbe esservi la presenza di amianto.

Tra i rifiuti abbandonati, infatti, vi sono lastre di onduline, che nella maggior parte dei casi contengono questa sostanza altamente tossica. Per questo, spiega l’amministrazione nella relativa determina, è necessario procedere alla caratterizzazione e alla classificazione del rifiuto. Nel caso si trattasse di amianto, infatti, “le operazioni di recupero e smaltimento dovranno essere svolte ai sensi della vigente normativa in materia”.

Una volta preso atto degli esiti delle analisi e pertanto della natura del rifiuto, Linea Gestioni proporrà un’offerta economia per gli interventi di rimozione e smaltimento da attivare, nonché le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, che dovranno ovviamente essere bonificati.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata