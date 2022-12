Il distretto del commercio cremonese denominato “Tra Ville e Cascine”, che comprende i comuni di Casalbuttano ed Uniti, capofila, Bordolano, Castelverde, Corte de Cortesi, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, Corte de Frati, Grontardo e Olmeneta, è risultato il migliore della nostra provincia nella graduatoria pubblicata da Regione Lombardia, ottenendo un contributo a fondo perduto pari a 487.016 euro.

Il risultato è frutto di un lavoro di sinergia tra le 10 amministrazioni comunali del distretto e la Confcommercio provincia di Cremona in qualità di manager del distretto. Andrea Badioni, presidente di Confcommercio provincia di Cremona commenta con soddisfazione il risultato: “I distretti del commercio sono un chiaro esempio di una politica di rigenerazione dei luoghi, capaci di incanalare energie, idee e visioni degli attori delle comunità. Tra questi il commercio, che per la sua naturale predisposizione a porsi al centro delle dinamiche economiche e di relazione, ha assunto l’onore e l’onere di essere protagonista in un processo di trasformazione, accelerato dalla pandemia, che va accompagnato e indirizzato. Come Confcommercio, in qualità di manager del distretto “Tra Ville e Cascine” siamo molto orgogliosi del lavoro svolto che è frutto di una collaborazione nata dal 2011 che si è trasformata in una sinergia ultradecennale con le amministrazioni dei comuni coinvolti”.

Prosegue Luca Frusconi, vicesindaco e Assessore al commercio di Casalbuttano ed Uniti, capofila del distretto Tra Ville e Cascine: “Siamo estremamente soddisfatti per l’ottenimento del finanziamento che supporterà interventi concreti sul nostro territorio sia per i comuni sia per le imprese; il risultato è frutto dell’ottimo lavoro svolto dal distretto sia su questo ultimo bando sia sui precedenti, consolidando il rapporto di partnership con Confcommercio in qualità di manager del distretto. Insieme agli altri 9 comuni abbiamo ottenuto un importante aiuto da Regione, nello specifico 400.000 € a fondo perduto, che serviranno a finanziare progetti di rigenerazione urbana del valore complessivo di 1.631.746,05 euro”.

Conclude il direttore di Confcommercio provincia di Cremona Stefano Anceschi che commenta il risultato: “Le imprese ed i commercianti dei paesi appartenenti al distretto “Tra Ville e Cascine” devono essere molto orgogliosi del risultato ottenuto perché il progetto presentato in Regione Lombardia è risultato quarantaquattresimo nella graduatoria di merito su cento cinquantuno progetti di altrettanti distretti lombardi. La premialità della progettazione svolta porterà al territorio 72.072 € a fondo perduto destinati alle aziende commerciali del distretto; i soldi verranno distribuiti attraverso un bando specifico che verrà pubblicato nei primi mesi 2023. I Distretti del commercio da qui ai prossimi 2 anni interverranno su driver specifici quali rigenerazione urbana, digitalizzazione, sostenibilità e riqualificazione, partendo da vocazioni tematiche finalizzate all’attrattività territoriale, che vanno dalla valorizzazione commerciale ai percorsi turistici, passando dall’enogastronomia e dalla valorizzazione dei mestieri tradizionali”.

