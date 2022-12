Tari addio, dal 1 gennaio 2023 subentra la Tarip, la tariffa puntuale e cambia anche il soggetto che delegato alla riscossione. Non più Ica Abaco, che gestisce tra l’altro Imu e Cosap, ma direttamente Linea Gestioni, la società di A2A che effettua i ritiri dei sacchi e che da un anno, insieme al Comune, ha avviato la sperimentazione di raccolta del secco, mediante i sacchi blu con tag. In questi giorni stanno arrivando nelle case dei cremonesi gli ultimi avvisi di pagamento targati ICA Abaco per quanto riguarda i rifiuti; la data ultima di pagamento è il 30 dicembre.

Non sarà l’unica novità. Connesso a questo cambio c’è anche il subentro di Linea Gestioni negli uffici di via Geromini, a fianco della stessa Ica Abaco e del Servizio Entrate del Comune. Qui sarà attivato lo sportello Tarip per informazioni e segnalazioni e avverrà anche la distribuzione dei sacchi per l’indifferenziato e per la raccolta pannolini, e sempre qui si potranno ritirare i contenitori per le raccolte differenziate, almeno quelli entro certe dimensioni. Un sistema che intende venire incontro all’utenza, che spesso si è lamentata della scomodità del Centro servizi di Via Postumia, dove non esiste un locale al chiuso per l’attesa e la gente è costretta a sostare tra il via vai dei mezzi di servizio. Il tutto andrà a regime nelle prime settimane del nuovo anno. gb

© Riproduzione riservata