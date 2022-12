Fissata finalmente la data delle elezioni regionali per la Lombardia: saranno il 12 e 13 di febbraio, come per il Lazio. La conferma è arrivata in queste ore, con il via libera del Consiglio dei ministri. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, quindi, stavolta saranno due i giorni a disposizione per il voto, con la speranza che in questo modo vi sia una maggiore adesione da parte dell’elettorato.

Fissata la data, dunque, parte ora l’iter per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati. Il quadro, in Lombardia, si sta giusto definendo in queste settimane. Da un lato c’è pronto a scendere in campo, per tentare la conferma, il governatore uscente Attilio Fontana, per il centrodestra.

L’ex vicepresidente Letizia Moratti, invece, dopo aver abbandonato la giunta regionale per incomprensioni con Fontana, ha scelto di correre da sola, con il sostegno di alcune liste civiche. Dall’altra parte c’è invece un centrosinistra ancora incerto: proprio in queste ore il Pd sta cercando di definire un’intesa con il M5S, a sostegno della candidatura dell’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. lb

