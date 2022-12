Giovedì 15 dicembre, alle 20,45, il Museo di Storia Naturale ospiterà il terzo ed ultimo appuntamento del primo ciclo di proiezioni serali per presentare alla cittadinanza i naturalisti cremonesi, custodi di un patrimonio straordinario di conoscenze del territorio e del paesaggio locale, e per illustrarne l’attività di ricerca e studio nei diversi campi di interesse. L’incontro, dal titolo Biodiversità per la nostra sopravvivenza: un’introduzione al mondo delle piante, vedrà protagonisti i botanici Fabrizio Bonali, Giovanni D’Auria e Anna Maria Antoniotti che illustreranno il lavoro di ricerca e di censimento delle specie vegetali, mostrando così la bellezza e la ricchezza dell’ambiente che ci circonda.

La fine del ciclo di proiezioni è solo temporanea poiché il Museo di Storia Naturale intende proseguire le attività anche per l’anno prossimo, in accordo con il gruppo di naturalisti cremonesi che, fin dalla propria costituzione, ha individuato la propria “casa” negli accoglienti spazi museali. Saranno infatti proposti incontri di approfondimento delle discipline attinenti le scienze naturali per meglio conoscere la realtà che ci circonda. All’obiettivo primario di informare, si aggiunge quello di sensibilizzare la cittadinanza perché diventi sempre più consapevole dell’importanza del patrimonio ambientale del nostro territorio per garantirne la salvaguardia nell’interesse del bene comune.

