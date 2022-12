La vicenda Panzeri e dei finanziamenti dal Qatar fa schifo. E io mi vergogno per chi è coinvolto, perché per me la Politica non è quella roba qui. È dedizione, è fatica, è passione, è studio. E chi è coinvolto, con i loro comportamenti, hanno infangato tutto questo. Ed è una cosa che non solo mi indigna, ma che mi fa arrabbiare. Perché non c’è solo l’esempio di Berlinguer, di Moro e altri. Per me ci sono tanti esempi di moralità quotidiana a livello locale, nel nostro piccolo, di persone che hanno dedicato anni della loro vita, e ancora lo fanno, alla Politica, con l’unico obiettivo di dare risposte ai problemi delle persone.