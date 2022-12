Natale in quarta – come la marcia dell’auto e come la classe – è il progetto pensato da Veronica Orlando, docente di Laboratori tecnici, per i ragazzi che frequentano le sezioni A e B del penultimo anno di Grafica e Comunicazione, presso l’istituto Einaudi di Cremona. A realizzarlo, insieme a lei, la collega Monica Marchi, con la collaborazione dei prof. di Sostegno Anna Pechini ed Andrea Caputo e con l’approvazione della preside Nicoletta Ferrari.

“Le restrizioni legate al Covid hanno penalizzato fortemente gli studenti del mio indirizzo: è quindi stata una gioia poter riprendere gli strumenti, i teli, le lampade, le macchine, per dedicarci di nuovo alla fotografia” evidenzia Orlando. “Abbiamo realizzato tantissimi scatti, per lo più spontanei, senza posa, che sono serviti da base per fotomontaggi divertenti, a tema natalizio. Vogliamo fare una sorpresa alle famiglie, mostrare un’atmosfera finalmente calda ed accogliente. Gli alunni si abbracciano, sorridono: i prodotti realizzati rappresentano, a livello visivo, il concetto di aggregazione giovanile e di socialità.

Da ultimo, il lavoro vuole essere di buon auspicio per la maturità del 2024: desideriamo davvero poter presto ‘inserire la quinta’, tornare sino in fondo alla normalità, per affrontare serenamente l’Esame di Stato conclusivo”.

L’insegnante ha chiesto agli alunni un abstract dell’attività. Suggestive le metafore di Ilaria Baraldi, per la quale l’esperienza è stata come “un fiore tra le rocce”, come “toccare la neve senza sentire freddo” o “accendere la luce in una stanza buia”.

