Partirà il prossimo febbraio l’itinerario 2023 “Finestre sul mondo”, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero e dei pellegrinaggi con il supporto tecnico dell’agenzia viaggi e turismo Profilotours. Pellegrinaggi, viaggi ed escursioni giornaliere contrassegnano, da febbraio a dicembre, la ricca proposta che unisce fede e cultura.

Tra le tante proposte da sottolineare in particolare il pellegrinaggio diocesano in Turchia, sulle tracce delle prime comunità cristiane, in programma dal 25 al 31 agosto e che sarà guidato dal vescovo Antonio Napolioni. Le iscrizioni sono già aperte presso l’agenzia Profilotours, con sede all’ingresso del Museo diocesano di Cremona, in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria (tel. 0372-460592, email info@profilotours.it).

“Il pellegrinaggio in Turchia rientra nella programmazione che ha interessato i programmi degli anni precedenti, come i pellegrinaggi in Russia e in Terra Santa – spiega don Roberto Rota, incaricato diocesano per la Pastorale del tempo libero e dei pellegrinaggi –. Essi costituiscono infatti un notevole fattore di arricchimento, grazie alla possibilità di accostamento alla storia della Chiesa d’oriente, dalle origini ai giorni nostri”.

La proposta prevede la visita alle città turche di Istanbul, Çanakkale, Troia, Smirne, Efeso, Pamukkale, Konya e Kayseri, e alla regione della Cappadocia, patria dei Padri Cappadoci e caratterizzata dalle città sotterranee progettate con intento strategico e di difesa dalle incursioni arabe.

La quota di iscrizione è di 1.650 euro e comprende: il viaggio aereo in classe turistica Italia–Istanbul e Kayseri–Istanbul–Italia con voli di linea, l’alloggio in alberghi 4 stelle in camere doppia (singola con supplemento di 250 euro) con pensione completa, escursioni in pullman come da programma e con guida locale. Inoltre, al costo di 50 euro, è possibile prenotare il trasferimento per e dall’aeroporto in Italia. Per viaggiare sarà necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto, entrambi con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio è necessario far pervenire presso l’agenzia i dati anagrafici e gli estremi del documento che verrà utilizzato.

