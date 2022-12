Nel pomeriggio di oggi nella sede di via Palestro si è tenuta la presentazione della Strenna dell’Adafa. Un’occasione per fare un bilancio del 2021 per l’associazione che ha organizzato più di 50 iniziative tra concerti, teatro, libri, mostre e conferenze. Il presidente Fulvio Stumpo, nel presentare la Strenna, ha ricordato Giorgio Bonali, socio Adafa, originario di Torre dè Picenardi e scomparso un anno fa; il saggio di Liliana Ruggeri, che ripercorre la storia della famiglia Biffi, e poi il racconto su Ugo Tognazzi, di Nicola Arrigoni, basato su documenti giornalistici e critici, che ripercorre un pezzo di storia cremonese: teatri, sale, gusti che cambiano in una Cremona che vive gli anni del miracolo economico. Giovanni Fasani racconta come nell’Ottocento, prima della fotografia, per far conoscere le opere d’arte si realizzavano stampe corredate da 60 magnifiche immagini che accompagnano il lettore nelle chiese cremonesi. La chiusura è un omaggio al Po, alle sue società canottieri e all’associazione, Assocanottieri, che ne raggruppa ben 10, per un totale di 21 mila soci.

