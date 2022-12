Ancora strascichi dopo l’alleanza centrosinistra – M5S per le elezioni regionali del 12 febbraio. Ad esternare preoccupazione, attraverso la pagina Facebook di “Cremona si può lab” è il sindaco Gianluca Galimberti, che mentre appoggia convintamente la candidatura di Pierfrancesco Majorino, sottolinea due punti critici dell’accordo il base al quale M5S l’ha appoggiato: il no all’autostrada Cremona Mantova e le restrizioni ad agricoltura e allevamenti intensivi.

“C’è un’alternativa al centrodestra regionale – inizia così il post – che ci sta guidando da 25 anni e che su grandi temi, importantissimi per i cittadini cremonesi, come sanità e infrastrutture, per anni ha ignorato il nostro territorio e su priorità come i treni continua a ignorarlo. Questa alternativa, indipendentemente dalla definizione di alleanze, si chiama Pierfrancesco Majorino.

“Rispetto all’accordo con i 5stelle ci sono due punti che non vanno, perché non sono rispettosi delle esigenze e dei percorsi in atto: quello sull’autostrada Cremona-Mantova e quello sull’agricoltura.

Rispetto alla Cremona-Mantova, essere ambigui sulla decisione o escludere di farla vuol dire che non avremo mai un collegamento efficiente che ci toglie dall’isolamento lamentato da tutti: imprese, professionisti, settore turistico, cittadini. Vuol dire rinunciare a qualunque altra possibilità di collegamento veloce e di investimento sulla strada statale.

Rispetto all’agricoltura, occorre ascoltare e sostenere le aziende innovative (e ce ne sono!), attraverso interlocuzioni non ideologiche, e occorre accompagnare il sistema nella costruzione di processi di innovazione, ricerca e sostenibilità (economica e ambientale), proprio come stiamo facendo virtuosamente a Cremona e nel territorio.

Per questi motivi, in fase di programma, occorre lavorare su questi punti. È una questione di sostanza. È una questione di metodo che deve essere l’ascolto dei territori.

Proprio a partire da ciò che sta accadendo in questa campagna elettorale, chiedo a tutti i candidati, a Majorino in primis, ma anche Attilio Fontana Letizia Moratti, tre cose:

che il prossimo Assessore regionale lombardo alle Infrastrutture sia un cremonese (non io!), una figura autorevole e preparata, che abbia come una delle mission strategiche quella dei collegamenti su rotaia e su gomma del sud della Lombardia, anche nella interlocuzione con la Regione Emilia Romagna;

che la questione “aria pulita” sia centrale in ogni programma, perché su questo abbiamo bisogno di politiche forti con un sostegno regionale alle azioni che Cremona sta facendo, spesso da sola;

che Regione Lombardia entri, con una decisa forza progettuale, nel Centro innovazione agro zootecnico alimentare, che abbiamo costituito e che sta già lavorando con le imprese e le categorie economiche a favore di un’agricoltura sostenibile a livello economico e ambientale”.

