E’ morto Fabian O’Neill, aveva 49 anni: in Italia giocò con Cagliari e Juve

(Adnkronos) – E’ morto Fabian O’Neill, ex calciatore uruguayano. Il ‘mago’, come era soprannominato, aveva 49 anni. O’Neill era ricoverato da alcuni giorni in ospedale. Secondo il quotidiano El Pais, O’Neill è deceduto per cirrosi epatica. Il decesso dell’ex centrocampista è stato annunciato sui social da un post firmato dai suoi 3 figli.

In carriera, O’Neill ha militato in Italia brillando con il Cagliari tra il 1996 e il 2000 per le sue straordinarie qualità tecniche. Il suo rendimento eccellente lo portò alla Juventus, dove però non riuscì ad imporsi nella stagione 2000-2001. Dopo la breve parentesi torinese, iniziò il declino con poche partite giocate nel 2002 tra Perugia e Cagliari prima del ritorno in patria per l’addio al calcio con la maglia del Nacional, il club con cui iniziò la carriera e che oggi piange il ‘mago’.

“Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la ’10’ sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi”, il messaggio che il Cagliari affida a Twitter.