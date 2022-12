I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano, in due diverse circostanze, hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti un cittadino straniero di 52 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico, e denunciato per porto di arma da taglio un cittadino italiano con precedenti di polizia a carico.

Nel primo caso, verso le 20.30 del 24 dicembre, la pattuglia di Casalbuttano, durante i servizi di vigilanza del territorio, ha controllato un veicolo a Corte dé Cortesi, in via Matteotti, dopo aver notato manovre spericolate da parte del conducente, un italiano. Quest’ultimo, una volta fermato, è apparso subito nervoso. E’ seguita una perquisizione, durante la quale i militari hanno trovato, nascosti in un marsupio, tre pezzi di carta arrotolata con dentro 20 grammi di pezzi di bulbi di papavero da oppio. Lo stupefacente è stato sequestrato e per l’uomo è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa. E’ stato anche sanzionato ai sensi del codice della strada per la velocità pericolosa tenuta nel centro abitato e per il sorpasso in un luogo in cui tale manovra è vietata.

Nel secondo caso, poco dopo le 15 del 25 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano sono intervenuti a Soresina per una lite tra parenti, durante la quale il 52enne straniero aveva con sé il coltello. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo aveva chiesto dei soldi in prestito ai familiari, ma al loro rifiuto è nato un diverbio, durante il quale aveva fatto notare ai parenti di avere con sé l’arma da taglio. Uno dei familiari lo ha affrontato per disarmarlo e ne è nata una zuffa, per disarmarlo. Una volta intervenuti, i militari hanno sequestrato il coltello, e l’uomo è stato denunciato per il porto abusivo di arma da taglio.

