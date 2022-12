Presidio sindacale di Cgil, Cisl Asse del Po e Rsu aziendali nella mattinata di mercoledì di fronte alla ex Bertarini, ora Grandi Pastai Italiani, a Sesto ed Uniti. La mobilitazione è stata indetta a fronte della paventata chiusura definitiva dello stabilimento di Sesto Cremonese, che lascerebbe a casa 40 lavoratori.

Grande la preoccupazione da parte dei lavoratori, in quanto “da tempo l’azienda non ci sta più fornendo risposte, e non sappiamo se il 9 gennaio torneremo al lavoro oppure no” raccontano i manifestanti. Ad aggravare la situazione, il fatto che si tratti di persone di mezza età, che non troverebbero facilmente un ricollocamento nel mercato del lavoro.

“Da circa un anno, nei numerosi incontri sindacali, la direzione aziendale ci aveva espresso più volte la pesante crisi finanziaria, ma non produttiva” sottolineano i sindacati. “Il 6 dicembre scorso la direzione aziendale ci comunicava il fermo produttivo programmato dal 16 dicembre all’8 gennaio per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del sistema antincendio. In realtà dal 17 dicembre e nei giorni successivi è iniziato lo smantellamento e il trasporto in altra sede di alcune linee produttive, senza che tutto questo fosse stato oggetto di confronto o conunicazione”.

