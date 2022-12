Sarà Cremona1 a raccontare l’ultima amichevole della Cremonese prima della ripresa della stagione dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, fissata per il 4 gennaio contro la Juventus. Allo Zini oggi, giovedì 29 dicembre, arriva l’Udinese, già affrontata in campionato, con calcio di inizio alle ore 13.00: la partita sarà trasmessa in diretta proprio da Cremona1 con la telecronaca di Mauro Taino e Roberto Moscarella. Il match andrà poi in onda in replica venerdì 30 dicembre alle 11.30 e sabato 31 dicembre in prima serata, alle ore 21.00.

