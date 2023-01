Gli eventi sportivi che ogni anno la nostra città ospita sono in continua crescita. Oltre ai campionati, che per l’intera stagione sportiva animano gli impianti sportivi cittadini, primi fra tutti quelli delle cinque società sportive militanti in serie A, si contano numerose gare, raduni, trofei e coppe.

Il 2022 ha spaziato tra gare di nuoto, ciclistiche, podistiche e discipline fluviali a livello regionale, nazionale ed internazionale, il trofeo nazionale di pattinaggio di velocità “Bruno Tiezzi”, la Coppa Italia 3D indoor di tiro con l’arco, la gara internazionale di ciclocross “Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti”, l’ormai storica Mezza Maratona, il trofeo internazionale di tennis in carrozzina, la Coppa Italia e la Supercoppa di calcio amputati.

Come lo scorso anno, anche per il 2023, il Settore Sport del Comune di Cremona intende realizzare una mappatura degli eventi sportivi che verranno organizzati per poterli valorizzare al meglio e garantire alle società sportive il massimo supporto. Per questo è stato predisposto ed inoltrato alle realtà sportive cittadine un breve questionario online, da compilare entro il mese di gennaio. È possibile accedervi tramite il link https://forms.gle/bjHbcAvnRUSgeExF8 e sarà possibile aggiungere nuove proposte nel corso di tutto l’anno.

“Lo sport ogni anno contribuisce anche ad attirare turisti nella nostra città – dichiara l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi – Lo scorso anno abbiamo attuato una sperimentazione in collaborazione con il Settore Turismo che ha dato buoni riscontri. L’obiettivo è proprio quello di garantire la miglior realizzazione degli eventi sportivi e, allo stesso tempo, incrementare l’impatto positivo a beneficio dell’intera città”.

© Riproduzione riservata