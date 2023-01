Davide Ballardini, con procuratore e staff, è a Cremona per definire i dettagli del contratto che lo legherà ai colori grigiorossi fino al 2024. Il tecnico ravennate è pronto per iniziare la sua rivoluzione e in mattinata ha fatto tappa al centro Arvedi (vedi foto).

Esperto in salvezze da subentrato, Ballardini ha già centrato in passato imprese sportive di rilievo prendendo in mano situazioni complicate e lavorando su carattere e tattica della squadra: otto volte su nove ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Alla Cremonese trova un ambiente che necessita di una scossa: dopo zero vittorie in 18 giornate di campionato e un ruolino di marcia di 4 ko nelle ultime 4 uscite, i grigiorossi conosceranno il nuovo allenatore nel pomeriggio per iniziare a preparare la trasferta di Napoli.

Dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia di martedì, ci saranno cinque giorni di tempo per metabolizzare almeno in parte le idee di Ballardini (che ha il 3-5-2 come modulo preferito) e andare a giocarsi una buona fetta di rilancio a Bologna, per l’ultima giornata del girone d’andata di serie A.

