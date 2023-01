“Per me il pareggio è giusto, ma bisogna fare tanto di più – sottolinea Ballardini – Da qui in avanti dobbiamo essere più bravi nel gioco, nel tenere la squadra corta, nel cercare di non subire troppo gli avversari. In certi momenti sembrava che potessimo essere più pericolosi di loro, ma tutti noi siamo consapevoli di dover fare meglio per fare punti in più”.

“Ci sono le premesse per fare molto meglio, c’è grande voglia e disponibilità – prosegue il tecnico – Abbiamo fatto 130 minuti martedì sera più il viaggio, considero la partita di questa sera ma in realtà non abbiamo avuto una settimana di allenamento. A livello fisico e mentale la Coppa Italia ci ha portato via brillantezza”.

Poi un commento flash su alcuni singoli: “Benassi è un ragazzo che gioca bene da tanti anni in Serie A, ha bisogno di prendere confidenza col campo. Vasquez ha fatto una buona partita, mentre Meité ha qualità diverse dagli altri ma deve cercare di fare meglio, ha fatto errori non da Meité”.

“Siamo consapevoli di dover fare di più, questo non basta – ha concluso Ballardini – Io penso già all’allenamento di domani per preparare la partita contro l’Inter, dobbiamo ben figurare, poi sul mercato vedremo”.

