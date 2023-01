La seconda edizione del contest “Progetta una lezione Stem con Lego Education” organizzato da CremonaFiere nel contesto di Cremona&Bricks scalda i motori e si prepara a ripartire coinvolgendo scuole primarie e secondarie. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il valore formativo del gioco, incoraggiando nello specifico l’utilizzo dei kit Lego Education nelle scuole per stimolare l’apprendimento delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso esperienze ludico-creative.

Dopo il successo dello scorso anno, il format prevede una modalità semplice e coinvolgente: iscrizioni online (dal 31 Gennaio al 14 Febbraio), fase di ideazione e sviluppo dei progetti in classe, invio dei video illustrativi entro il 23 Marzo, valutazione e selezione dei cinque finalisti da parte di una giuria tecnica e fase finale in Fiera a Cremona domenica 16 Aprile in occasione di Cremona&Bricks.

Spazio anche alla formazione per gli insegnanti che, a Cremona&Bricks 2023 (15 e 16 Aprile, Fiera di Cremona), potranno trovare spunti innovativi per la didattica e momenti di approfondimento professionale con workshop e incontri divulgativi tenuti da esperti del settore che illustreranno le potenzialità dei kit e degli strumenti Lego a supporto della didattica.

”Cremona&Bricks è più di un’esposizione, è anche coinvolgimento e creatività e coinvolge bambini, appassionati, adulti passando anche attraverso la formazione – dichiara Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere -. Lo scorso anno abbiamo voluto coinvolgere le scuole evidenziando quanto un evento come questo possa essere reinterpretato e possa andare oltre all’esposizione. Le scuole hanno risposto con entusiasmo e sono stati realizzati progetti molto interessanti che dimostrano da un lato il grande potenziale che abbiamo, dall’altro l’importanza di collaborare con le istituzioni così come sta avvenendo in questo progetto con il Comune di Cremona.”

“Progetta una lezione Stem con Lego Education, che già ci ha visto coinvolti come Amministrazione comunale, attraverso il Servizio Politiche Educative, nella sua prima edizione, è stato riproposto all’attenzione delle scuole nella nostra guida online anche per il corrente anno scolastico – dichiara Maura Ruggeri, Assessore all’Istruzione e alle Risorse Umane del Comune di Cremona -. Infatti, fa riferimento ad un ambito di approfondimento e di sperimentazione per il mondo della scuola e della formazione, quello delle discipline Stem, di grandissima attualità. Si tratta di un nuovo modo di concepire l’educazione scientifica, non riconducibile ad un’unica disciplina, basato su un approccio interdisciplinare indispensabile per affrontare le sfide della contemporaneità. L’approccio Stem parte dai primi livelli di scuola e si sviluppa lungo tutto il percorso formativo fino all’alta formazione ed il gioco con i mattoncini Lego Education promosso da Cremona&Bricks costituisce una stimolante e concreta opportunità di avvicinamento al mondo Stem da parte delle scuole e delle famiglie.”

