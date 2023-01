Arezzo, uomo ferito da colpo d’arma da fuoco

(Adnkronos) – Una lite in famiglia avrebbe scatenato una sparatoria in casa (e non in strada, come riferito in un primo momento) questa sera ad Arezzo, in via Pietro Benvenuti. La ricostruzione dell’accaduto è ancora frammentaria ma si ipotizza una lite tra due cognati. Uno dei due avrebbe afferrato una pistola e ha sparato. Almeno uno dei colpi ha ferito un uomo, che è stato trasportato all’ospedale San Donato in codice rosso.

Il cognato che ha sparato si sarebbe dato alla fuga ed è stato bloccato dalla polizia dopo un inseguimento. L’uomo sarebbe in stato di fermo. Sono in corso i rilievi della polizia che conduce le indagini per chiarire i motivi che hanno scatenato la lite. Nella sparatoria sarebbe rimasto ferito ad una mano anche il figlio dell’uomo portato in ospedale.