Si è svolto nella serata di mercoledì 25 gennaio a Cappella Cantone, ospiti del sindaco Monfredini, un incontro tra il candidato al Consiglio Regionale Lombardo di Fratelli d’Italia Stefano Foggetti e una rappresentanza di sindaci, amministratori e imprenditori di quella fetta di territorio cremonese tra Cremona e Castelleone per raccogliere le istanze delle amministrazioni comunali e presentare il programma di FDI e gli obiettivi del candidato per le prossime elezioni Regionali.

Una serata decisamente informale, in cui il dibattito e lo scambio di idee è stato serrato e franco, con gli amministratori che hanno messo sul piatto le esigenze più sentite.

Infrastrutture (ferro, gomma, portuali, digitali), Sanità con la piena attuazione della riforma territoriale del comparto, richiesta di una rivisitazione della gestione delle spese sociali in termini più compartecipativi (ora in carico ai Comuni con forti rischi di sbilancio) e del ruolo delle aziende sociali, consumo di suolo, rapporto più stretto della Regione con le amministrazioni territoriali, intercettazione di finanziamenti regionali per la nostra provincia, alcuni dei temi affrontati.

“Tutti insieme dobbiamo lavorare per puntare a quel “Sistema Provincia di Cremona” di cui abbiamo assoluto bisogno. Politica, amministrazioni, categorie, imprenditori, territori, tutti assieme dobbiamo lavorare per fare sistema sulle partite decisive per il nostro territorio in Regione. Se eletto il mio obiettivo è di assumere quel ruolo di riferimento che possa convogliare competenze, capacità e bisogni di questa provincia a Milano per ottenere non solo ascolto, ma anche e soprattutto risorse per i nostri obiettivi” ha detto Foggetti al termine dell’incontro

