Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e sistemazione dei colatori Cavo Cerca, Morta e Baraccona all’interno della città di Cremona. Per il Cavo Cerca verranno rimossi i detriti che si sono depositati nel corso degli anni in tutto il primo tratto, lungo circa 750 metri, dall’origine del corso d’acqua sino al sottopasso del in prossimità del cimitero, a valle della via Giuseppina verranno rimossi o potati gli alberi che hanno invaso l’alveo, sono pericolanti e rappresentano delle evidenti ostruzioni idrauliche in caso di particolari fenomeni atmosferici. Interventi simili riguardano anche

la Morta e la Baraccona nei pressi della via Brescia, via Dritta e via Bosco.

In particolare per la Morta, dal sottopasso al cavo Cerca sino a via Diritta, è prevista la rimozione di tutti i salici presenti in alveo, la risagomatura e consolidamento in pietrame ed una nuova piantumazione di salici o altre essenze autoctone in prossimità della sponda. Ripiantumazioni che verranno eseguite, laddove lo spazio lo consente, anche per le altre situzioni dove si prevedono le rimozioni di piante. Si prevede il termine dei lavori entro il prossimo mese di febbraio.

L’intera operazione di ripristino delle sezioni degli alvei, il ritorno alla piena efficienza idraulica dei più importanti colatori della città, è finanziata con il contributo di Casa Italia, dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo complessivo di 250.000 € cui il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio è concessionario per l’esecuzione dei lavori.

