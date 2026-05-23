Ultime News

23 Mag 2026 “Fiorenza Day”: anche Cremona vola unita per l’aviazione al femminile
23 Mag 2026 Cremo, sei assenti contro il Como: Payero, Sanabria, Bondo, Faye, Moumbagna e Baschirotto
23 Mag 2026 Giampaolo: “Dovremo scalare l’Everest, servirà la miglior partita della vita di ognuno”
23 Mag 2026 Baskin e premi per gli studenti-atleti: il Liceo Aselli promuove sport e inclusione
23 Mag 2026 All’Università Cattolica di Cremona incontro sul tema dell’energia
Cronaca

“Fiorenza Day”: anche Cremona vola unita per l’aviazione al femminile

di Silvia Galli

Dieci città italiane e altrettanti aeroclub collegati in un’unica giornata simbolica per promuovere il volo al femminile: protagonista anche l’aeroporto del Migliaro

Fill-1

Dieci città unite da nord a sud in un unico volo simbolico per promuovere l’aviazione al femminile.

Il 23 maggio 2026 nasce la prima edizione del “Fiorenza Day”, giornata nazionale dedicata alle donne nei cieli, ideata dall’Associazione Donne dell’Aria. Un’iniziativa che punta ad abbattere stereotipi e avvicinare ragazze e donne di ogni età al mondo del pilotaggio. Tra le realtà coinvolte anche l’aeroporto del Migliaro, che aderisce all’iniziativa aprendo le porte alle aspiranti pilote.

Un tributo a Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea in Italia, simbolo di una strada aperta alle nuove generazioni.

Per l’occasione, dieci aeroclub parteciperanno contemporaneamente con eventi, incontri e momenti di formazione. Atteso anche il video messaggio dell’astronauta Samantha Cristoforetti, in un ideale passaggio di testimone tra due icone del volo.

Previsto inoltre un collegamento nazionale tra tutte le sedi e la distribuzione di kit celebrativi alle partecipanti.
Un’iniziativa sostenuta dalle principali istituzioni del settore aeronautico, con un obiettivo chiaro: rendere il cielo sempre più accessibile anche alle donne.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...