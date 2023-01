Come stabilito dal decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021, le donne affette da condizioni patologiche certificate che impediscono l’allattamento naturale e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro annui, possono richiedere un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti).

Come indicato da Regione Lombardia (con deliberazione n. XI/7665 del 28.12.2022) il sussidio prevede un importo massimo annuo di 400 euro per neonato, da utilizzare per il tempo necessario e comunque non oltre il sesto mese di vita, qualora non sia possibile ricorrere alle banche del latte umano donato (BLUD)

IN QUALI CASI È CONTROINDICATO L’ALLATTAMENTO?

Le condizioni materne che controindicano in maniera assoluta l’allattamento (indicate dal Decreto ministeriale) sono le seguenti: in via permanente, infezione da HTLV1 e 2, sindrome di Sheehan, alattogenesi ereditaria, ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare), mastectomia bilaterale, morte materna; in via temporanea, infezione da HCV con lesione sanguinante del capezzolo, infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o capezzolo, infezione ricorrente da streptococco di gruppo B, lesione luetica sul seno, tubercolosi bacillifera non trattata, mastite tubercolare, infezione da virus varicella zooster, esecuzione di scintigrafia, assunzione di farmaci che controindicano in maniera assoluta l’allattamento, assunzione di droghe (escluso il metadone), alcolismo.

PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Per richiedere il contributo, è necessario presentare domanda entro e non oltre il 15 febbraio 2023.

La domanda deve riportare la data di presentazione ed essere corredata da:

– Certificazione della condizione materna patologica, rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista

– Prescrizione della formula per lattante

– ISEE ordinario (non superiore a 30.000 €) relativo all’anno nel quale sono state sostenute le spese

– Giustificativi di spesa in originale per i sostituti del latte materno acquistati in presenza delle condizioni che controindicano l’allattamento

– Coordinate bancarie del richiedente per l’erogazione del contributo

– Copia fronte/retro del documento di identità

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta, con riferimento alla spesa sostenuta per i nati dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, può essere consegnata ai Consultori di Cremona e Casalmaggiore.

Deve essere corredata di tutti i documenti indicati sopra.

Di seguito i giorni e orari di apertura:

CONSULTORIO DI CREMONA

Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16

Via San Sebastiano 14, Cremona

Tel.0372 408 656

e-mail: protocollo@pec.asst-cremona.it

CONSULTORIO DI CASALMAGGIORE

Martedì dalle 14.30 alle 16 e mercoledì dalle 10 alle 12.30

Piazza Garibaldi, Casalmaggiore

Tel.0375 284161

e-mail: protocollo@pec.asst-cremona.it

PER INFORMAZIONI

www.asst-cremona.it/dopo-la-nascita

