Dopo un paio di settimane di aria pulita, lo smog torna a insidiare il territorio, favorito anche dalle condizioni metereologiche degli ultimi giorni. Così nella giornata di martedì, secondo le rilevazioni delle centraline cittadine, il valore medio è stato di 73,8 microgrammi per metro cubo, dopo i 58,3 di lunedì e i 51,8 di domenica.

Tuttavia già da oggi, secondo le previsioni di Arpa Lombardia in merito all’accumulo degli inquinanti, la situazione dovrebbe migliorare, in grazie a una ventilazione favorevole alla dispersione degli inquinanti. In ogni caso la situazione è attentamente monitorata dalle autorità preposte, in quanto con il quarto giorno di superamento scatterebbero le misure di 1 livello, tra cui il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via), di combustioni all’aperto; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; il divieto di spandimento di liquami zootecnici, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

