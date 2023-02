Era ricercato dal febbraio 2021 quando, mentre si trovava in detenzione domiciliare per scontare una condanna definitiva a seguito di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, si è allontanato dal suo domicilio di Persico Dosimo facendo perdere le tracce e lasciando il territorio nazionale.

A trovarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona, dopo averlo localizzato in Francia, dove era andato a vivere presso alcuni parenti.

L’uomo, un 24enne rumeno pregiudicato, stava scontando la propria condanna in provincia di Cremona. A fine maggio del 2018, infatti, con un complice, aveva commesso una rapina nei confronti del custode di un parco giochi di Pisa. Quella sera, nel momento della chiusura, il custode era stato avvicinato da due soggetti che prima lo avevano malmenato con calci e pugni e poi gli avevano rubato cellulare e incasso, scappando. Le indagini avevano consentito di individuare uno degli autori del fatto, ovvero il 24enne che allora aveva 20 anni, che poi era stato arrestato.

Nell’ottobre del 2020 il 24enne è stato condannato alla pena di quattro anni e un mese di reclusione per rapina e lesioni personali aggravate in concorso ed era stato posto in detenzione domiciliare a Persico Dosimo presso l’abitazione di alcuni parenti. La condanna era stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nel novembre 2021 ed era divenuta irrevocabile nel gennaio 2022.

L’uomo era tenuto sotto controllo dai Carabinieri di Vescovato competenti sul comune di Persico che, un giorno di metà febbraio, non lo avevano più trovato in casa. Non essendo riusciti a rintracciarlo avevano segnalato l’assenza al Tribunale di Pisa, che aveva emesso il decreto di latitanza, dovendo lui scontare ancora due anni e nove mesi.

Attraverso un controllo eseguito tramite le banche dati, i militari avevano saputo che l’uomo era stato fermato e identificato in Francia nei pressi di Lione, occasione in cui aveva fornito un indirizzo francese. I militari cremonesi hanno quindi richiesto e ottenuto un mandato di arresto europeo, con il quale hanno fatto attivare la polizia nazionale francese, che ha rintracciato il 24enne in un comune dei sobborghi di Lione e lo ha arrestato. Quindi, è stato accompagnato in carcere in Francia in attesa di estradizione in Italia, che avverrà in questi giorni, dove sconterà la condanna per i restanti due anni e nove mesi e dove dovrà anche rispondere del reato di evasione commesso a Persico Dosimo nel febbraio del 2021.

© Riproduzione riservata