Riqualificazione energetica e rimodulazione degli spazi per rendere più funzionale l’asilo nido comunale di Soresina. E’ l’obiettivo del progetto che ha ottenuto un finanziamento da 500mila euro attraverso la misura 4 – Istruzione e Riucerca – del Pnrr, e che prevede uno stretto cronoprogramma, come del resto tutti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Abbiamo individuato il progettista e a giugno prevediamo di effettuare la consegna dei lavori”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fausto Ruggeri. Sarà quindi necessario trovare una sistemazione provvisoria per i bambini e proprio due giorni fa ci siamo incontrati con l’Ats per individuare nuovi spazi all’interno della scuola primaria, che dovranno rispondere a tutte le misure di sicurezza previste per ospitare bambini della fascia d’età 0 – 3 anni”.

Il prossimo sabato 3 febbraio si terrà proprio a questo scopo una riunione informativa con le famiglie.

La riqualificazione prevede l’installazione di una nuova impiantistica e una diversa distribuzione degli spazi interni anche con pareti mobili; l’immobile sarà inoltre sottoposto alla verifica antisismica.

Non è questo l’unico intervento del Comune finanziato coi Fondi Europei: il progetto di maggior impatto è quello dell’Aspm per il rifacimento delle linee elettriche (oltre 5 milioni), mentre si stanno già utilizzando i 280mila euro relativi alle annualità 2020 – 21 -22 per l’efficientamento energetico degli edifici comunali. gb

