Il tecnico grigiorosso Davide Ballardini ha commentato la sconfitta arrivata allo Zini contro il Lecce.

“Non avevamo quella gamba e quell’intensità necessaria contro una squadra che copriva bene il campo – spiega Ballardini – Per un’ora siamo stati in partita, pur senza creare grosse difficoltà al Lecce. Non abbiamo avuto forza mentale e nelle gambe necessarie in partite del genere. Questa era una partita molto importante, ma abbiamo la certezza di poter fare molto meglio, avendo anche qualche giorno in più di allenamento”.

Poi un commento sul centrocampo: “Meité anche a Roma ha fatto il regista mentre Castagnetti la mezz’ala, può farlo anche se non nasce in quel ruolo. Dal punto di vista mentale abbiamo speso molto, ma non siamo qui a usare la partita di mercoledì per giustificare questa sconfitta”.

“Ci è venuto meno anche Okereke, un giocatore importante – commenta Ballardini – Una serie di cose hanno portato alla prestazione di oggi. Punto e ripartiamo. Okereke una piccola lesione muscolare, sente fastidio già da dopo la partita di Roma. Stamattina ha fatto un esame clinico e si è vista la lesione. Vediamo per il Napoli, per caratteristiche è un giocatore che facciamo fatica a sostituire”.

“Quando giochi contro una squadra più o meno di pari livello devi fare tu la partita e incontri qualche difficoltà in più perché serve qualche capacità in più – sottolinea il tecnico – Contro le grandi squadre invece hai riferimenti precisi e più spazi. Io credo che la Cremonese, se sta bene, anche contro le squadre di medio-basso livello, se la possa giocare tranquillamente”.

Poi un commento sulla contestazione della tifoseria: “La nostra attenzione va sul preparare bene le partite, noi abbiamo un solo dovere: dare il nostro meglio, non dobbiamo pensare ad altro. Questa rosa se la può giocare, è chiaro che le difficoltà sono più che altissime. Ad oggi abbiamo fatto 9 allenamenti, la sensazione è quella di avere una squadra che se la può giocare”.

“E’ difficile parlare di mercato – conclude Ballardini – perché qui sarebbero dovuti arrivare giocatori con entusiasmo. La Cremonese avrà contattato alcuni giocatori, ma non avevano quei requisiti”.

