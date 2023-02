Venerdì sera si è svolto a Isola Dovarese un bel momento di approfondimento politico tra i candidati Foggetti e Brizio di Fratelli d’Italia e un pubblico di amministratori, imprenditori e semplici cittadini.

Dopo l’introduzione di Matteo Caporali, consigliere di Torre de’ Picenardi e dell’Unione Terre di Pievi e Castelli, e del consigliere provinciale Attilio Zabert è stata la volta per i due candidati di presentarsi e declinare motivazioni e obiettivi della loro candidatura. Brizio ha spiegato come la sua esperienza lavorativa, amministrativa e personale le abbiano dato l’opportunità di meglio comprendere quali siano i bisogni del nostro territorio, e di come l’interlocuzione costante prima e dopo una eventuale elezione al consiglio regionale rimanga il pilastro fondamentale dell’operato di un consigliere. “In generale, ma anche e soprattutto in particolare per la vostra zona, è necessario un occhio di riguardo per quanto concerne il mondo agroalimentare. Ricchezza assoluta da salvaguardare, aiutare e promuovere in termini non solo economici ma anche turistici e culturali” ha aggiunto. Un breve racconto della sua storia politica e dei 10 anni di esperienza come coordinatore provinciale del partito sono stati l’incipit dell’intervento di Foggetti, per spiegare la genesi della sua candidatura. “Per 10 anni ho conosciuto questa provincia, con i suoi problemi, necessità e bisogno di avere un raccordo con Regione Lombardia. Raccordo che con il vostro aiuto vorrei provare a stabilire in modo forte e netto. Abbiamo necessità di creare un Sistema Provincia di Cremona, non come obiettivo, ma come metodo per aiutare il nostro territorio a rilanciarsi”. Successivamente non è mancato un bel dibattito con i presenti su temi caldi come sanità, infrastrutture e aiuto ai piccoli centri.

